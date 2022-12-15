ФРС США вновь повысила ключевую ставку

ФРС США повысила ключевую процентную ставку до 4,5% годовых; в Вашингтоне также дали понять, что действие высоких ставок продлиться дольше, чем ожидалось: их снижение последует не раньше 2024 года, а по прогнозам на середину следующего года, ставка превысит 5%.

Курс доллара на этом фоне немного вырос. Инвесторы ожидали именно таких действий ФРС, но отнеслись к ним не без скептицизма. По мнению многих игроков, инфляция в США уже достигла пика; так, потребительские цены второй месяц подряд растут меньше, чем прогнозировалось.