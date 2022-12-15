В Ливане расследуют обстоятельства гибели миротворца ООН

Временные силы ООН в Ливане инициировали расследование обстоятельств гибели ирландского миротворца. Он был убит на юге Ливана, в районе, который контролирует группировка "Хезболлах".

Как сообщается, два бронетранспортера с 8 ирландскими военнослужащими из миротворческой миссии ООН, направляясь в сторону Бейрута. Патруль был обстрелян недалеко от поселка Эль-Акабия.

В результате один военный был убит, трое получили ранения. Один из военнослужащих находится в госпитале в тяжелом состоянии.