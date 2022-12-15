Начало зимы: разгул стихии в Европе и США

Проливные дожди, наводнения и шквалистый ветер на Пиренейском полуострове: по предварительным данным, первой жертвой шторма Эфраин стал сотрудник природоохранного ведомства в испанской провинции Саламанка.Его автомобиль смыло потоком воды.

Из-за разлива рек отмечаются разрушения на юге страны, в Мадриде затоплены станции метро.

Ледяной дождь обрушился на столицу Баварии. В среду из-за риска обледенения взлётно-посадочных полос в аэропорту Мюнхена были отменены 133 рейса. Из-за погодных условий сохраняются перебои с полётами.

В Швеции лучше подготовились к сезонным холодам, ветру и осадкам: в Стокгольме, где выпало до 40 сантиметров снега, работает спецтехника. Ожидается, что в ближайшие дни в центральной части страны температура опустится до -20°C.

По другую сторону Атлантики оплакивают жертв разрушительных торнадо: на юге США погибли по меньшей мере 3 человека, в том числе один ребёнок, десятки получили травмы.

Около 50 000 жителей Луизианы и Миссисипи остались без электричества.