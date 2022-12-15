ЕЦБ вновь повысил ставки вслед за ФРС США

ЕЦБ в четвёртый раз подряд повысил ключевые ставки, на этот раз – на 50 базисных пунктов. Таким образом, базовая процентная ставка увеличена до 2,5%, ставка по депозитам теперь составляет 2%, по краткосрочным кредитам –2,75%.

Нынешнее ужесточение денежно-кредитной политики стало более умеренным, чем в ходе предыдущих волн повышения, но и это демонстрирует решимость регулятора бороться с рекордной инфляцией на фоне войны в Украине и энергетического кризиса.

Дальнейший рост ставок неизбежен, мы будем это делать регулярно, чтобы достичь таких ограничительных уровней, при которых возможен своевременный возврат инфляции в нашему среднесрочному целевому показателю в 2%. Так что со временем инфляция снизится за счёт сдерживания спроса. Кристин Лагард Председатель Европейского центрального банка

На этой неделе о повышении также ставок объявили Федеральная резервная система США , Национальный банк Швейцарии и Банк Англии, но, судя по цифрам, европейцам пока далеко до уровня, на который вышли партнёры.

Базовые процентные ставки в еврозоне, США и Великобритании. Euronews

Согласно последним прогнозам, представленным во Франкфурте, страны еврозоны должны избежать рецессии в 2023-м, а инфляция, которая в уходящем году, превысила 8%, должна снизиться на более чем 2 процентных пункта.