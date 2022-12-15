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мир

ЕЦБ вновь повысил ставки вслед за ФРС США

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 Alexander Kazakevich
Пресс-конференция Кристин Лагард по итогам заседания совета директоров ЕЦБ, 15 декабря 2022 года.
Пресс-конференция Кристин Лагард по итогам заседания совета директоров ЕЦБ, 15 декабря 2022 года.   -   Авторское право  AP Photo/Michael Probst

ЕЦБ в четвёртый раз подряд повысил ключевые ставки, на этот раз – на 50 базисных пунктов. Таким образом, базовая процентная ставка увеличена до 2,5%, ставка по депозитам теперь составляет 2%, по краткосрочным кредитам –2,75%.

Нынешнее ужесточение денежно-кредитной политики стало более умеренным, чем в ходе предыдущих волн повышения, но и это демонстрирует решимость регулятора бороться с рекордной инфляцией на фоне войны в Украине и энергетического кризиса.

Дальнейший рост ставок неизбежен, мы будем это делать регулярно, чтобы достичь таких ограничительных уровней, при которых возможен своевременный возврат инфляции в нашему среднесрочному целевому показателю в 2%. Так что со временем инфляция снизится за счёт сдерживания спроса.
Кристин Лагард
Председатель Европейского центрального банка

На этой неделе о повышении также ставок объявили Федеральная резервная система США , Национальный банк Швейцарии и Банк Англии, но, судя по цифрам, европейцам пока далеко до уровня, на который вышли партнёры.

Euronews
Базовые процентные ставки в еврозоне, США и Великобритании.Euronews

Согласно последним прогнозам, представленным во Франкфурте, страны еврозоны должны избежать рецессии в 2023-м, а инфляция, которая в уходящем году, превысила 8%, должна снизиться на более чем 2 процентных пункта.