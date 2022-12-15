Под прицелом Кремля: Молдавия борется с «русской зимой»

Молдавия переживает серьёзный энергетический кризис. Поставки электричества из Украины были прерваны после того, как Россия начала наносить удары по украинским электростанциям. «Газпром», в свою очередь, сократил поставки газа в сепаратистский регион Приднестровье, который производил большую часть электроэнергии для Молдавии.

Жители страны всё чаще сталкиваются с отключениями света. Москва использует энергетику как оружие для дестабилизации проевропейского правительства. Жители Кишинева выходят на улицы, требуя отставки правительства.

Тень Кремля за протестами

Вероника Дрэгэлин, глава антикоррупционной прокуратуры, утверждает, что «некоторые политические партии в Молдове финансировались через российские спецслужбы». Дрэгэлин рассказала Euronews, что следователи нашли двадцать черных сумок, в которых находилось около 200 тыс. евро наличными.

По словам прокурора, это доказательство того, что демонстрации финансируются партией «Шор», находящейся под влиянием Москвы. Их лидер, олигарх-популист Илан Шор, находится в бегах. Его обвиняют в причастности к банковскому мошенничеству на миллиард долларов.

Главу администрации Оргеевского района Дину Цуркану, члена партии «Шор», считают организатором протестов. «Илан Шор публично заявил, что эти деньги предназначались для покрытия расходов партии и протестующих. В этом нет ничего противозаконного», – говорит Цуркану.

Молдавия обращается к Европе за помощью

Энергетическая зависимость Молдавии от России возникла еще в советскую эпоху. Однако на протяжении многих лет правительства пытались диверсифицировать поставки энергоносителей в страну.

Новый газопровод, идущий из Румынии, позволяет Молдавии уменьшить свою зависимость. Также планируется построить несколько высоковольтных линий электропередачи в направлении Западной Европы. Но покупка электроэнергии на дорогом европейском спотовом рынке не кажется надёжным долговременным решением.

В поисках финансирования

Андрей Спину, заместитель премьер-министра Молдовы, возлагает вину за энергетический кризис на «Газпром». Он убежден, что Фонд снижения уязвимости позволит «людям оплачивать счета за газ, электричество или отопление». Фонд в размере 250 млн евро финансируется Евросоюзом, приоритет отдается социально уязвимым домохозяйствам.

Именно так семья Бешер из деревни Тодирешты получила три кубометра древесины по льготному тарифу. У них есть совершенно новый газовый обогреватель, но его эксплуатация теперь оказалась слишком дорогой. Теперь они опасаются, что дров не хватит на всю зиму.

Для приготовления еды семья использует газ, который субсидируется ЕС. Бешер обеспокоены цифрами в счетах за электричество, которые с марта 2022 г. выросли более чем в два раза. В Молдавии самый высокий уровень инфляции в Европе, который в настоящее время составляет 34%.