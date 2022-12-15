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мир

Иностранные туристы не могут выехать из города инков

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 Euronews
Перу
Перу   -   Авторское право  AFP TV

Сотни иностранных туристов оказались в ловушке в охваченном протестами Перу. Путешественники не могут покинуть район древнего города инков Мачу-Пикчу и направиться в ближайшие крупный город Куско.

Железнодорожная компания, обслуживающая этот маршрут, приостановила работу, чтобы обеспечить безопасность пассажиров из-за возможных заторов. Мэр Мачу-Пикчу запросил у правительства вертолеты для эвакуации людей.

Гейл Дут, туристка из Израиля: "Мы не можем вернуться в Куско и уехать в другую страну из-за протестов, а я путешествую с детьми, для меня это хлопотно".

Протесты в Перу начались 7 декабря после отстранения с поста президента Педро Кастильо. Его обвинили в злоупотреблении властными полномочиями. Новым президентом Перу стала Дина Болуарте.

На фоне антиправительственных акций и беспорядков в стране был введен режим ЧП.