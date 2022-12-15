Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа

Европейский парламент признал Голодомор геноцидом украинского народа со стороны советского режима. За соответствующую резолюцию 15 декабря, проголосовали 507 депутатов, против выступили 12, воздержались 17. Всего в Европарламенте 705 депутатов.

В ходе дебатов, состоявшихся перед голосованием, законодатели представляющие разные политические спектры, высказались в поддержку предложения.

Виола фон Крамон-Тубадель, евродепутат: "Голодомор — это не трагедия одной-двух семей, это попытка уничтожения советским режимом целого народа. Сталинские отряды грабили украинские села в поисках оставшегося зерна. Они были наполнены ненавистью к украинцам, подогреваемой советской пропагандой".

Euronews поговорил с евродепутатом Радославом Сикорским, который внес предложение признать Голодомор геноцидом. По мнению Сикорского, существуют прямые параллели между действиями Сталина в Украине и войной, развязанной нынешнем президентом России.

Радослав Сикорский, евродепутат: "То была еще одна попытка стереть с карты само понятие "Украина" - то, что царские власти делали в 19 веке, например, запретив печатать на украинском языке, и то, чего президент Путин вопиюще пытается добиться сегодня, моря украинцев голодом, холодом и нехваткой электричества".

На сегодняшний день, помимо Украины, события 1932-1933 признали геноцидом более 20 стран. В их числе США, Канада, Бразилия, Германия, Польша, Португалия.

По разным оценкам тогда погибли от 4 до 10 млн жителей Украинской ССР в существовавших на тот период границах. Москва заявляет, что массовый голод в СССР стал трагедией всей страны и охватил территорию не только Украины, но и Белоруссии, Западной Сибири, Казахстана, Поволжья, Северного Кавказа, Южного Урала.