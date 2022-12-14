Месси идёт на рекорд: Аргентина ждёт соперника по финалу ЧМ-2022

Радости аргентинских болельщиков нет предела. Их команда, пройдя не самый легкий путь на чемпионате мира в Катаре, без особых проблем одолела Хорватию и вышла в финал.

Ее соперник определится в противостоянии Франции и Марокко сегодня вечером.

Лайла Хумайра, Euronews:

— Десятки тысяч аргентинских болельщиков в Катаре получили результат, за которым приехали [...] Подопечные Лионеля Скалони во второй раз за 8 лет обеспечили себе место в финале чемпионата мира. Болельщики Аргентины уже хорошо знакомы со стадионом "Лусаил", и они обязательно вернутся на 88-тысячный стадион, чтобы поддержать Месси и его команду в воскресенье.

Но все же основные празднования прошли на родине двукратных чемпионов мира. Еще за час до матча улицы Буэнос-Айреса опустели, зато в фан-зоне яблоку негде было упасть.

Вот что говорят болельщики:

— Они добились того, чего мы все хотели, мы все хотели видеть Аргентину на вершине. Впереди еще долгий путь, но в это воскресенье я хочу плакать от счастья!

— Мы верим в Месси и других игроков. Игра за игрой они показывают нам, что мы лучшие в мире!

— Будь то Франция или Марокко, неважно, кто из них, мы встретим их с огромной радостью!

Уже известно, что главная звезда Аргентины — Лионель Месси — при участии в финале установит рекорд по количеству матчей на мировых первенствах — их будет 26.

Сирил Фурнерис, Euronews:

— "Альбиселесте" выиграли четыре последних полуфинала Кубка мира, в которых участвовали, при этом проиграв два последних финала: в 1990 году и в 2014 году против Германии. Теперь, как видите, целая нация рассчитывает на то, что Лионель Месси поднимет самый красивый трофей в мире через 36 лет после Диего Марадоны.