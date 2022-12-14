США готовы передать Украине системы Patriot

США готовы передать Украине системы противоракетной обороны Patriot.

Согласно американским СМИ, решение об этом должно быть принято на этой неделе после одобрения министра обороны и президента.

Украина не раз заявляла, что нуждается в больших поставках оружия, в частности системах ПВО для противостояния российским ракетам и дронам.

Мы будем рассматривать весь спектр помощи в области безопасности и оборонительных возможностей, исходя из наших общих запасов и потребностей Украины Пэт Райдер пресс-секретарь Пентагона

Во время онлайн пресс-конференции, проведенной из бомбоубежища, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал союзников помочь "пережить зиму" и поддержать военные успехи Киева.

Украине по-прежнему нужно больше оружия и боеприпасов, потому что лучший способ защитить наше гражданское население от российского террора - это победить Россию. [...] Нам нужно больше систем противовоздушной и противоракетной обороны и боеприпасов, бронетехники, прежде всего гусеничной Дмитрий Кулеба министр иностранных дел Украины

Тем временем киевляне, как и многие другие жители страны, привыкают не только к плановым отключениям света, но и к регулярным посещениям бомбоубежищ.

Сигналы воздушной тревоги продолжают звучать во многих регионах Украины.