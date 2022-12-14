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Украина

США готовы передать Украине системы Patriot

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 Euronews
ЗРК Patriot ВС Германии
ЗРК Patriot ВС Германии   -   Авторское право  Axel Heimken/(c) Copyright 2022, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

США готовы передать Украине системы противоракетной обороны Patriot.

Согласно американским СМИ, решение об этом должно быть принято на этой неделе после одобрения министра обороны и президента.

Украина не раз заявляла, что нуждается в больших поставках оружия, в частности системах ПВО для противостояния российским ракетам и дронам.

Мы будем рассматривать весь спектр помощи в области безопасности и оборонительных возможностей, исходя из наших общих запасов и потребностей Украины
Пэт Райдер
пресс-секретарь Пентагона

Во время онлайн пресс-конференции, проведенной из бомбоубежища, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал союзников помочь "пережить зиму" и поддержать военные успехи Киева.

Украине по-прежнему нужно больше оружия и боеприпасов, потому что лучший способ защитить наше гражданское население от российского террора - это победить Россию. [...] Нам нужно больше систем противовоздушной и противоракетной обороны и боеприпасов, бронетехники, прежде всего гусеничной
Дмитрий Кулеба
министр иностранных дел Украины

Тем временем киевляне, как и многие другие жители страны, привыкают не только к плановым отключениям света, но и к регулярным посещениям бомбоубежищ.

Сигналы воздушной тревоги продолжают звучать во многих регионах Украины.