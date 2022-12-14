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мир

Звуки марсианского ветра

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 Глеб Шатуновский
пылевой дьявол на марсе
пылевой дьявол на марсе   -   Авторское право  screen grab AP /NASA

Звуки с красной планеты. Марсоход Perseverance впервые записал звук "пылевого дьявола", небольшого песчаного смерча, похожего по механизму возникновения на земные смерчи. 

"Пылевой дьявол" прошел непосредственно над марсоходом - на записи слышны не только звуки ветра, но и удар песчинок о корпус машины. Звук заметно тише, чем у смерча подобного размера на Земле, что объясняется гораздо менее плотной атмосферой на Красной планете. 

Марсоход Perseverance, который начал работу на планете в феврале 2021 года, стал первым аппаратом, имеющим на борту микрофон. Однако микрофон включен не постоянно, а обычно в течение трех минут на протяжении двух дней. Поэтому, несмотря на то, что команда ровера уже несколько десятков раз наблюдала прохождение мимо аппарата пылевых дьяволов, звук его прохождения был записан впервые.