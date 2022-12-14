Звуки марсианского ветра

Звуки с красной планеты. Марсоход Perseverance впервые записал звук "пылевого дьявола", небольшого песчаного смерча, похожего по механизму возникновения на земные смерчи.

"Пылевой дьявол" прошел непосредственно над марсоходом - на записи слышны не только звуки ветра, но и удар песчинок о корпус машины. Звук заметно тише, чем у смерча подобного размера на Земле, что объясняется гораздо менее плотной атмосферой на Красной планете.

Марсоход Perseverance, который начал работу на планете в феврале 2021 года, стал первым аппаратом, имеющим на борту микрофон. Однако микрофон включен не постоянно, а обычно в течение трех минут на протяжении двух дней. Поэтому, несмотря на то, что команда ровера уже несколько десятков раз наблюдала прохождение мимо аппарата пылевых дьяволов, звук его прохождения был записан впервые.