В Киеве ждут системы Patriot

Жертв нет, энергетические объекты не повреждены. Российские беспилотники в очередной раз атаковали Киев в среду утром, но украинской ПВО удалось их сбить над столицей. В центре Киева повреждены обломками дронов два здания городской администрации.

Россия последние два месяца наносит по инфраструктуре Украины удары с помощью беспилотников. Киев неоднократно просил западных союзников прислать передовые средства ПВО дальнего радиуса действия.

В среду США заявили, что Пентагон готов передать системы противоракетной обороны Patriot Украине. Отмечается, что планы по отправке этих систем Киеву находятся «в заключительной стадии».

Patriot - это зенитный ракетный комплекс большой дальности, всевысотный и всепогодный, предназначен для противодействия тактическим баллистическим ракетам, крылатым ракетам и современным самолетам. Для Украины это будет самая эффективная система оборонительного оружия дальнего действия. По словам официальных лиц, она поможет обеспечить безопасность воздушного пространства стран НАТО в Восточной Европе.

Экс-президент России Дмитрий Медведев предостерегал НАТО от предоставления Украине комплексов Patriot. Москва по всей видимости рассматривает этот шаг как эскалацию напряженности.

Украинская разведка сообщила, что российские войска наносят удары ракетами, которые Киев передал Москве в 90-х годах.

В интервью газете The New York Times представитель Главного управления разведки Украины заявил, что Россия использует баллистические ракеты и стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95, переданные Киевом Москве в рамках Будапештского меморандума. После подписания этого документа в 94-м году остававшийся в Украине ядерный арсенал был вывезен в Россию.

Взамен РФ, США и Великобритания обязались "уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины". Это означает, что подписав соглашение Москва однозначно признавала Крым, а также районы Донецкой и Луганской областей частью Украины, позже оккупированные ею в 2014 году.