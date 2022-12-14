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Франция

"Храбрый народ Украины" получает Сахаровскую премию за 2022 год в Страсбурге

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 euronews
Здание Европейского парламента в Страсбурге
Здание Европейского парламента в Страсбурге   -   Авторское право  Jean-Francois Badias / AP Photo

Главная правозащитная награда Евросоюза - премия им. Сахарова - будет вручена в здании Европарламента в Страсбурге. В этом французском городе на границе с ФРГ также расположена главная и старейшая в Европе межправительственная правозащитная организация - Совет Европы. В этом году премия присуждена "храброму народу Украины", устоявшему перед российским военным вторжением в феврале 2022 года.

Премия "За свободу мысли" имени Сахарова вручается ежегодно "за исключительный вклад в борьбу за свободу мысли и права человека" на планете. Таким образом, выбор номинантов на премию не ограничен границами стран ЕС или других европейских структур, а проходит по всему миру.