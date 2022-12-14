Главная правозащитная награда Евросоюза - премия им. Сахарова - будет вручена в здании Европарламента в Страсбурге. В этом французском городе на границе с ФРГ также расположена главная и старейшая в Европе межправительственная правозащитная организация - Совет Европы. В этом году премия присуждена "храброму народу Украины", устоявшему перед российским военным вторжением в феврале 2022 года.

Премия "За свободу мысли" имени Сахарова вручается ежегодно "за исключительный вклад в борьбу за свободу мысли и права человека" на планете. Таким образом, выбор номинантов на премию не ограничен границами стран ЕС или других европейских структур, а проходит по всему миру.