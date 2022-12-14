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США

Овечкин забил свою 800-ю шайбу в НХЛ, больше только у двух игроков

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 Euronews
Александр Овечкин держит в руках свои 798-ю, 799-ю и 800-ю забитые шайбы
Александр Овечкин держит в руках свои 798-ю, 799-ю и 800-ю забитые шайбы   -   Авторское право  Charles Rex Arbogast/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

"Это огромное число". Так прокомментировал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин свою 800-ю шайбу в НХЛ.

Россиянин стал третьим в истории лиги игроком, преодолевшим этот рубеж.

Впереди только Горди Хоу, у него на одну шайбу больше (801), и Уэйн Гретцки, поразивший ворота соперника 894 раза.

"Это лучшая компания, которую вы только можете себе представить", - отметил Овечкин.

Достичь этого результата форварду помог хет-трик в матче против "Чикаго".

Результат Гретцки не кажется таким уж недосягаемым, свой путь от 700-й до 800-й шайбы Овечкин преодолел быстрее канадца — за 161 матч против 231.