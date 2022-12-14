Обыск в штаб-квартире партии президента Франции

Французская прокуратура провела обыски в штаб-квартире партии "Возрождение" президента Эммануэля Макрона и в главном офисе консалтинговой фирмы McKinsey. Обе операции были частью параллельных расследований роли таких компаний во французской политике.

Одно из этих расследований касается использования правительством консалтинговых агентств в целом, в то время как другое фокусируется на их участии в президентских избирательных кампаниях 2017 и 2022 годов. Расследования основаны на отчете Сената об использовании государственных средств на консультационные услуги и о том, пользовались ли в McKinsey особыми преимуществами от партии Макрона.