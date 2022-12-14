Тюремный срок для мэра Стамбула

Суд в Стамбуле приговорил мэра турецкой столицы Экрема Имамоглу к двум годам и семи месяцам лишения свободы за оскорбление представителей власти.

Три года назад Имамоглу назвал "идиотизмом" отмену итогов выборов мэра Стамбула. Столичный суд счел это оскорблением членов Высшей избирательной комиссии.

Согласно решению суда, Имамоглу также запрещено заниматься политической деятельностью, что фактически лишает его возможности участвовать в выборах президента страны, которые состоятся в будущем году.

Имамоглу представляет турецкую оппозицию и считается одним из главных соперников действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Во время вынесения приговора тысячи сторонников Имамоглу митинговали у здания суда, скандируя "Правда, закон, справедливость!".

Экрем Имамоглу назвал решение суда политическим и заявил, что будет его обжаловать. Пока рассматривается апелляция, он продолжит руководить турецкой столицей.