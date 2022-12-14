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Турция

Тюремный срок для мэра Стамбула

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 Михаил Саленков
Экрем Имамоглу считается одним из основных соперников нынешнего президента Турции на выборах главы государства, которые состоятся в 2023 году
Экрем Имамоглу считается одним из основных соперников нынешнего президента Турции на выборах главы государства, которые состоятся в 2023 году   -   Авторское право  Khalil Hamra/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Суд в Стамбуле приговорил мэра турецкой столицы Экрема Имамоглу к двум годам и семи месяцам лишения свободы за оскорбление представителей власти.

Три года назад Имамоглу назвал "идиотизмом" отмену итогов выборов мэра Стамбула. Столичный суд счел это оскорблением членов Высшей избирательной комиссии.

Согласно решению суда, Имамоглу также запрещено заниматься политической деятельностью, что фактически лишает его возможности участвовать в выборах президента страны, которые состоятся в будущем году.

Имамоглу представляет турецкую оппозицию и считается одним из главных соперников действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Во время вынесения приговора тысячи сторонников Имамоглу митинговали у здания суда, скандируя "Правда, закон, справедливость!".

Экрем Имамоглу назвал решение суда политическим и заявил, что будет его обжаловать. Пока рассматривается апелляция, он продолжит руководить турецкой столицей.