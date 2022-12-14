Джессика Росвалл: "Мы должны продолжить поддержку Украины всеми мерами"

С января Швеция будет председательствовать в Европейском Союзе. В последний раз это было в 2009 году, и за это время многое изменилось в динамике ЕС и всего мира. Предложения на следующие шесть месяцев мы обсуждаем с министром по европейским делам Швеции Джессикой Росвалл.

Изабель Маркес да Силва, Euronews: "Много проблем обрушилось на Европейский Союз в последние годы, но российское вторжение в Украину сплело их целую паутину. Каким будет ваш подход во время председательства, какие конкретные меры и действия вы могли бы предпринять в связи с этим?"

Джессика Росвалл, министр по европейским делам Швеции: "Для шведского председательства приоритетом будет сохранение единства и дальнейшая поддержка Украины всеми мерами. Конкретно, это экономическая, военная, гуманитарная, а также политическая помощь, направленная на то, чтобы справиться с этим тяжелым временем. Также, конечно, мы должны поддерживать санкции и прочие меры против России".

Euronews: "Сможет ли Европейский Союз получить ресурсы для этой военной поддержки и финансовой помощи в восстановлении, когда оно станет возможным?"

Джессика Росвалл: "Я думаю, что мы должны сделать это, потому что украинцы борются не только за свою свободу, они также борются за нашу свободу".

Euronews: "Безопасность и единство - вы говорили, что это важные темы для шведского председательства, премьер-министр, Ульф Кристерссон также говорил об этом. Когда, по вашему, Швеция, как и Финляндия, вступит в НАТО, учитывая препятствия, чинимые Турцией?"

Джессика Росвалл: "У меня нет ответа на этот вопрос, но мы надеемся, что как можно скорее. Конечно, мы делаем это в тесном сотрудничестве с Финляндией, потому что это вопрос безопасности для нас обоих. Но я думаю, что война в Украине также показала, что безопасность Европы зависит от того, вместе ли мы. Мы должны сохранять единство Европы".

Euronews: "Сейчас ЕС вводит санкции против России. Он готовит еще один пакет. Как далеко следует идти в этой стратегии, учитывая собственные интересы и цели ЕС в плане поддержки Украины?"

Джессика Росвалл: "Когда речь идет о России, я думаю, что ЕС продемонстрировал действительно хорошее единство, выдвинув все эти пакеты санкций. И сейчас мы обсуждаем девятый пакет. Я думаю, что важно ввести его в действие и двигаться вперед столько, сколько потребуется. Мы должны двигаться вперед, когда речь идет о санкциях и других мерах давления, которые мы можем принять. И мы также видим высокую инфляцию. У нас много кризисов параллельно - в ЕС и в мире. Но мы должны продолжать поддерживать Украину, а также продолжать давление на Россию".

Euronews: "Какова цена, которую готовы заплатить граждане Европейского Союза, учитывая, что существует так много экономических проблем, о которых много упоминается на забастовках и демонстрациях?

Джессика Росвалл: "Все наши правительства во всех странах-членах ЕС борются за то, чтобы помочь своим домохозяйствам и компаниям пережить эту зиму, а также подготовиться к следующей. Конечно, для шведского председательства будет очень важно решить все эти вопросы. И поэтому я думаю, что мы должны сделать многое в отношении национальных договоренностей. Это должно быть на национальном уровне, а не только на уровне ЕС".

Euronews: "Говоря о дискуссии о предельных ценах, о совместных закупках, что, по вашему мнению, является самым простым способом достижения консенсуса в отношении поставок доступной энергии? Я знаю, например, что вы также очень заинтересованы в атомной энергии, но это нельзя сказать обо всех странах Европейского Союза".

Джессика Росвалл: "Для меня энергетика очень тесно связана с "зеленым" переходом, который является еще одним приоритетом для Швеции. Я думаю, что мы должны говорить об энергетике вместе с "зеленым" переходом, но также помнить, что энергетика связана с безопасностью. Так что у нас есть две ноги, на которых мы можем стоять, когда речь идет об энергетике".

Euronews: "Зеленая сделка - это мотивация для поддержки устойчивого будущего. Но в условиях нынешнего кризиса, насколько амбициозным может быть Европейский Союз? Сможет ли он конкурировать с масштабными инвестициями в энергетический переход, которые делают США или Китай?"

Джессика Росвалл: "ЕС вкладывает много денег и усилий в "зеленый" переход, и я думаю, что наши отрасли очень хороши и находятся в авангарде. Я часто вижу это в Швеции, и мы можем сочетать "зеленый" переход с конкурентоспособностью и инновациями. Но у нас также есть много различных мер в рамках ЕС: у нас есть Фонд восстановления, у нас есть RepowerEU, которые могут реально помочь как людям, так и компаниям осуществить этот переход".

Euronews: "Давайте поговорим об убежище и миграции. Ваше коалиционное правительство пользуется поддержкой крайне правой партии, которая, как и во многих других странах, отстаивает своего рода модель "европейской крепости". Каковы ваши предложения по управлению границами, а также по рассмотрению дел людей, которые хотят попасть в ЕС, с точки зрения соблюдения прав человека?"

Джессика Росвалл: "Я думаю, что большинство партий в Швеции считают, что нам необходимо заключить европейский Пакт о миграции и предоставлении убежища. Поэтому для шведского председательства важно продвинуть переговоры вперед. Это трудные переговоры, потому что есть много стран-членов, у которых разные точки зрения. Поэтому это будет трудная тема для переговоров. Но мы должны, и наша цель - продвинуться вперед по многим из тех актов, которые объединены в миграционном пакте".

Euronews: "Давайте перейдем к верховенству закона. Несмотря на новый компромисс, достигнутый на этой неделе, для Венгрии по-прежнему заморожены некоторые средства ЕС до тех пор, пока она не проведет судебные и антикоррупционные реформы. Будет ли это хорошей стратегией с точки зрения того, что эта страна, а может быть и другие, придут к либерально-демократическому стилю управления?"

Джессика Росвалл: "Для меня ценности ЕС и верховенство закона имеют большое значение. Это фундаментальные ценности, которые нам необходимы. Именно по этой причине мы являемся Союзом, к которому хотят присоединиться люди в других странах - потому что у нас есть эти ценности. Поэтому мы должны защищать их каждый день. Во время шведского председательства, да и каждого председательства, мы должны их защищать. В нашем арсенале есть разные инструменты. И сейчас мы видим, что один из них, механизм обусловленности, был фактически введен в действие. И это очень хороший знак. Я думаю, что это и есть стратегия движения вперед, мы должны продолжать использовать различные инструменты в нашем арсенале".

Euronews: "То есть вы считаете, что Еврокомиссия проводит хорошую работу по использованию этого механизма в качестве центрального инструмента для обеспечения верховенства закона на границах союза?"

Джессика Росвалл: "Да, именно так. Мы видим, что мы действительно можем использовать различные инструменты, которые у нас есть".

Euronews: "Мой последний вопрос. Что вы думаете о коррупционном скандале, в котором замешан Европейский парламент? Это единичный случай или, возможно, вершина айсберга в отношении других институтов Европейского Союза?"

Джессика Росвалл: "Я не могу ответить на этот вопрос. Я думаю, что это серьезное обвинение, но мы должны увидеть результаты расследования. Мы всегда должны обсуждать коррупцию и то, как мы можем с ней бороться".