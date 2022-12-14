English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
мир

ЕС: цены на газ согласовать не удалось

Access to the comments Комментарии
 Кнарик Хачатрян
Встреча министров энергетики стран ЕС
Встреча министров энергетики стран ЕС   -   Авторское право  Virginia Mayo/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Министры энергетики ЕС не смогли преодолеть свои глубокие разногласия по поводу максимальной цены на газ. Заседание-марафон закончилось тем, что стороны резко разошлись во мнениях относительно плана Еврокомиссии. 

Греция, Испания, Бельгия, Франция и Польша требуют ввести ограничения, чтобы снизить цены на газ для домохозяйств, в то время как Германия и Нидерланды настаивают на том, что поставки будут под угрозой, если ограничение не позволит странам ЕС покупать газ выше определенной цены.