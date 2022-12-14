Босния и Герцеговина: ещё шаг к ЕС

Босния и Герцеговина сделала ещё один важный шаг на пути к ЕС после того, как министры европейских дел блока рекомендовали предоставить стране статус кандидата на вступление. Ожидается, что решение, принятое на встрече в Брюсселе во вторник, будет одобрено лидерами государств-членов на саммите в четверг.

Еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархейи уже приветствовал это. В своем Twitter он заявил, что "путь к ЕС открыт". В списке официальных кандидатов на вступление в ЕС Босния заняла своё место рядом с Сербией, Албанией, Северной Македонией и Черногорией. Косово стремится к достижению той же цели.

Но получение полного членства может занять много лет. Боснии с её сложной внутренней структурой и многонациональным составом предстоит проделать большую работу для проведения реформ, необходимых Брюсселю для того, чтобы принять нового члена в свой клуб.