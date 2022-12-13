На Францию, Финляндию и Великобританию обрушились снегопады

Европу накрыла волна холодной погоды. Во Франции в течение нескольких дней средняя температура воздуха была близка к одному градусу по Цельсию, что примерно на 5-6 градусов ниже сезонной нормы. В Лионе на юго-востоке страны за ночь выпало пять сантиметров снега. Этого хватило, чтобы вызвать хаос на дорогах. Аналогичная картина была и в других городах.

Mетеослужба Франции объявила оранжевое предупреждение в 28 департаментах , где ожидаются снегопады и гололедица.

В Соединенном Королевстве из-за снегопадов также возникли проблемы с дорожным движением. Некоторые водители застряли на дорогах на несколько часов. Из-за непогоды были отменены сотни авиарейсов.

Штормовое предупреждение будет действовать до пятницы для северо-востока Англии и севера Шотландии. Непростая ситуация усугубляется забастовками в железнодорожном секторе.

Но больше всего от снежных бурь страдает Северная Европа. В Финляндии нарушено воздушное и железнодорожное сообщение. Сообщается о дорожно-транспортных происшествиях. Некоторые дороги закрыты. Водителей предупреждают о плохих дорожных условиях. В энергетических компаниях не исключают возможных перебоев с подачей электроэнергии из-за сильного снегопада.