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Франция

Украина получит более миллиарда евро помощи

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 Euronews
Париж, Франция
Париж, Франция   -   Авторское право  Teresa Suarez/AP

В Париже на международной конференции "Солидарны с украинским народом" собрано более миллиарда евро. Средства пойдут на оказание помощи Украине, чтобы население страны смогло пережить зиму с наименьшими потерями.

Украинский лидер Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи, объяснил участникам конференции, что необходимо стране, инфраструктура которой пострадала из-за российских ударов.

При этом Зеленский отметил: "Когда будет гарантирована энергетическая стабильность Украины на весь этот зимний период, когда будет гарантировано, что не будет новых волн массовой миграции из нашей страны в ваши, будет гарантировано и то, что России не помогут никакие удары, никакие блэкауты, никакой поиск оружия где-то там в Иране или других местах. России придется думать – как остановить агрессию".

Глава МИД Франции Катрин Колонна по итогам встречи объявила присутствующим: "415 миллионов евро пойдут в сферу энергетики, 25 миллионов на водоснабжение, 38 миллионов на продовольствие, 17 миллионов на здравоохранение, 22 миллиона на транспорт, и плюс еще 493 миллиона евро, которые пока не распределены. Итого, чуть больше миллиарда евро".

В парижской конференции приняли участие около пятидесяти стран и более 20 международных организаций. Коллективные усилия партнеров приветствовал принимавший участие в конференции премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.