ЕС: сделать промышленный импорт чище

Экологизация промышленного импорта путем взимания платы за выбросы углерода, связанные с производством - ЕС вводит беспрецедентный механизм на своих границах с целью положить конец бесплатным "правам на загрязнение", предоставленным европейским промышленникам. Такой механизм уже назвали "налогом на выбросы углерода", хотя налогом как таковым он не является. Это скорее квоты, применимые к импортной продукции, которые обязаны теперь покупать европейские промышленники.

При стремительном росте цен на СО2 на углеродных рынках идея состоит в том, чтобы избежать "экологического демпинга", в результате которого производители переместят свое производство за пределы Европы, в то время как Брюссель поощряет весь мир принять европейские стандарты. В Европарламенте заявили, что эта схема, названная "коррекцией углеродных границ" станет важнейшей опорой европейской климатической политики (...). Она призвана побудить торговых партнеров делать свою промышленность чище.

На практике импортер должен будет декларировать выбросы, связанные с производственным процессом, и, если они превышают европейский стандарт, получить "сертификат выбросов" по ценам ЕС. Если в стране-экспортере существует углеродный рынок, она будет оплачивать только разницу.