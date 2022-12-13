Ева Кайли отвергает предъявленные обвинения в коррупции

Ева Кайли отвергает предъявленные обвинения в коррупцииКомментарии
Главы всех политических групп Европарламента договорились сместить обвиняемую в коррупции вице-президента Еву Кайли. Формальное голосование по этому вопросу состоится в ближайшие часы.
Кайли через своего адвоката отвергает обвинения в коррупции и заявляет о невиновности.
"Она не имеет никакого отношения к финансированию из Катара. Это ее позиция", - цитирует Reuters адвоката Михалиса Димитракопулоса. По его словам, Ева Кайли "никогда не занималась коммерческой деятельностью".
Бельгийская полиция провела новые обыски в рамках расследования дела о коррупции, которое связывают с чемпионатом мира по футболу в Катаре.
Прокуратура Бельгии сообщила, что "с пятницы приостановлено обслуживание компьютерных систем десяти парламентских офисов, чтобы предотвратить исчезновение данных, которые могут заинтересовать следствие".
"Целью проведенного в Европарламенте в понедельник обыска было изъятие этих данных", отмечается в заявлении.
Всего с начала расследования проведено 20 обысков: 19 из них в частных домах и один в Европарламенте.
Руководство Евросоюза решительно осудило действия лиц, замешанных в коррупционном скандале.
"Враги демократии, для которых само существование этого парламента является угрозой, не остановятся ни перед чем. Эти злонамеренные субъекты, связанные с авторитарными властями третьих стран, похоже, используют как оружие неправительственные организации, профсоюзы, отдельных лиц, помощников и депутатов Европарламента", - заявила председатель Европейского парламента Роберта Метсола.
На сегодняшний день бельгийской полицией арестованы четыре человека, среди которых вице-президент Европарламента Ева Кайли. Всем им предъявлены обвинения в коррупции и отмывании денег. Кайли отстранили от исполнения обязанностей вице-президента Европарламента.
Власти Катара отвергают обвинения в неправомерных действиях и причастности к коррупционному скандалу, называя такие сообщения "ложными и безосновательными".