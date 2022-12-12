Еще один мигрант потерял ногу из-за обморожения после того, как его переправили через литовскую границу из Беларуси, сообщает общественное телевидение Литвы.

Гражданину Египта пришлось ампутировать ногу в результате длительного пребывания в сырых и холодных условиях в Беларуси на границе с Литвой.

Это уже третий случай в этом году: в прошлом месяце двое мужчин из Шри-Ланки потеряли ноги от обморожения после того, как оказались в ловушке в холодной лесной зоне между Беларусью и Литвой.

На фоне геополитических споров между двумя странами, которые идут с 2021 году, Литва обвинила Беларусь в том, что она буквально насильно "выталкивает" мигрантов (иногда идущих босиком!) через границу в попытке оказать давление на соседнюю страну.

Власти Беларуси, в свою очередь, обвиняют Литву в том, что она блокирует мигрантов, преимущественно выходцев с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, на границе, заставляя их вернуться на белорусскую территорию. Ситуация напоминает перебрасывания мяча от одной команды другой.

Эти действия привели к гуманитарному кризису на границе двух стран: мужчины, женщины и дети оказались здесь в холодных, неотапливаемых палаточных условиях, в полной неопределенности в отношении своего будущего. При этом ни одна из стран не берёт на себя ответственность.

"Двое египтян сейчас находятся в больнице, - рассказала представитель "Красного Креста" Люка Лесаускайте в эфире Литовского телевидения. - Один из мужчин - в очень тяжелом состоянии сильного шока. Врачи сказали ему, что придётся ампутировать часть ноги. Но он сопротивляется и не хочет этого делать."

Сегодня невозможно с точностью сказать, есть ли на границе другие мигранты в столь тяжелом состоянии. По словам Лесаускайте, "Красный Крест" не располагает такой информацией: организацию информируют о мигрантах, у которых есть проблемы со здоровьем, в момент, когда они обращаются за статусом беженца.

По данным литовской пограничной службы, с июля по декабрь мигрантов 30 раз доставляли в больницу и 40 раз вызывали медиков для оказания помощи на месте.

Твит адмирала НАТО Роберта Бауэра, главы Военного комитета альянса

В ноябре министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила журналистам, что Беларусь отправляет мигрантов через границу без обуви и зимней одежды. Но, по её словам, это не является основанием для предоставления этим людям политического или иного убежища.

Брюссель обвинил Минск в провоцировании кризиса на восточных рубежах Евросоюза в отместку за санкции ЕС, введенные против Беларуси после того, как она перехватила летевший в Литву пассажирский самолет с белорусским оппозиционером на борту.

Литовские пограничные силы обвиняют в том, что они неоднократно оттесняли мигрантов, пытавшихся пересечь границу с Беларусью, зачастую применяя силу.

Тех, кто вернулся на территорию Беларуси, местные власти, как правило, снова заставляют вернуться в пограничную зону. На видео, которые ходят по соцсетям, хорошо видно, как с белорусской стороны кто-то прорезает отверстия в пограничном ограждении Литвы, пропуская мигрантов через определенные точки на границе.

Литва - не единственная страна, которая стала жертвой пособничества искусственной миграции со стороны белорусских властей. Латвия и Польша также столкнулись с тем, что мигрантов вытесняли через совместную границу представители белорусских структур.

Несколько мигрантов погибли в Польше и Беларуси, хотя в странах Балтии смертей пока не зафиксировано.