Основатель Hermitage Capital: "Путин лишил Россию будущего"

Билл (Уильям) Браудер – основатель и генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, критик Кремля и автор книги "Freezing Order" ("В поисках правосудия. Арест активов"). Он также стоял у истоков международной правозащитной кампании "Справедливость для Сергея Магнитского". Его соратник погиб в московском изоляторе "Матросская тишина" 16 ноября 2009 года в возрасте 37 лет.

На этой неделе Билл Браудер выступал в Европарламенте в Брюсселе на конференции под названием "Make Russia Pay", где обсуждалось то, как можно использовать замороженные активы российского государства для послевоенного восстановления Украины. Euronews поговорил с ним о "законе Магнитского" и войне, которую Владимир Путин развязал против Украины.

"Сергея убили 13 лет назад, с тех пор моя миссия – добиться справедливости. Я ездил по всему миру, встречался с законодателями, проталкивал принятие "закона Магнитского", который предусматривает замораживание банковских счетов и запрет на выдачу виз лицам, причастным к его убийству и продолжающим совершать преступления", – вспоминает Браудер. – "В настоящее время "закон Магнитского" принят в 35 странах мира, включая 27 государств ЕС. Это образец, который сейчас используется для принятия санкций против олигархов и чиновников путинского режима по всему миру. Я никогда бы не подумал, что "закон Магнитского" окажет такое влияние, но ещё раньше я не мог и предполагать, что такой закон вообще понадобится, чтобы противостоять Путину".

Euronews: Европейский аналог закона был принят в 2020-м. Насколько эффективно его применение?

Билл Браудер: В США текст вступил в силу в 2012 году. ЕС на это потребовалось ещё восемь лет. Европейская бюрократия весьма неповоротлива. На протяжении долгих лет Венгрия блокировала принятие закона, так что нам нужно было сперва преодолеть это препятствие. Сейчас "закон Магнитского" работает, но его применение не так широко и не так эффективно, как нам бы хотелось. ЕС – это очень консенсусная организация, где у всех членов есть право вето, и одна страна может полностью заблокировать принятие решений.

СМОЖЕТ ЛИ ЕС ПРИЗВАТЬ РОССИЮ К ОТВЕТУ?

Euronews: Американцев всегда поражает медлительность Евросоюза. Кстати говоря, недавно председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила конфисковать замороженные активы российских олигархов и направить эти средства на восстановление Украины. Как вам кажется, это возможно с правовой точки зрения?

Билл Браудер: Что ж, существует два типа активов. Имущество олигархов и российские государственные резервы, которые были заморожены. Между прочим, речь идёт об активах на сумму 350 миллиардов долларов. Итак, у вас есть страна, которая совершила акт агрессии, преступной агрессии. Это очень легко доказать, достаточно включить телевизор. Вы можете подсчитать ущерб, который российские силы нанесли Украине, это сумма с 12 нулями в долларовом исчислении. В ваших банках хранятся 350 миллиардов. Но не тут-то было: бюрократы говорят: так нельзя, это неправильно, это нарушает одно, посягает на другое и третье. Мы живем в мире, где законы должны соответствовать духу времени. Путин создает новую эру преступлений. И поэтому мы должны адаптировать наш юридический арсенал. Мы с вами находимся в Европейском парламенте, до этого я был в Вестминстере, в американском Конгрессе, парламенте Канады и так далее. Все эти институты заняты одним – законотворчеством. Поэтому если мы наблюдаем несоответствие законов новой реальности, устранить недостатки достаточно просто, нужно лишь решиться сказать себе: "Хорошо, давайте примем новый закон, чтобы закрыть эту лазейку и помешать Путину безнаказанно убивать украинцев".

Euronews: Вы хорошо знаете Владимира Путина, можно сказать, вы были "друзьями", а потом стали "заклятыми врагами".

Билл Браудер: Я никогда не был его другом. Я никогда не встречался с Владимиром Путиным. В самом начале его президентства наши интересы совпадали, тогда он боролся с олигархами. Но в итоге сам стал главным олигархом в стране. И после этого, как вы говорите, мы стали заклятыми врагами. А когда благодаря мне был принят "закон Магнитского", он очень разозлился, вы даже представить себе не можете! За мной гонялись по всему миру. Было восемь ордеров на арест по линии Интерпола, запросы на экстрадицию. Даже на саммите в Хельсинки в 2018 году он попросил Дональда Трампа выдать меня. Он действительно одержим моей персоной с момента принятия "закона Магнитского".

В Кремле очень бы хотели, чтобы я вернулся. Вот почему они добиваются моего ареста. Они хотят вернуть меня в Россию, чтобы пытать и убить меня. Билл Браудер Финансист, глава инвестиционного фонда Hermitage Capital

Euronews: Вы были удивлены, когда Путин вторгся в Украину?

Билл Браудер: Да! Меня не удивлял тот факт, что он способен убивать или причинять ужасный вред. Но я был удивлён, потому что Владимир Путин находится в слабой позиции. Экономика его страны не в лучшем положении, российский ВВП сравним с ВВП штата Нью-Йорк. Военный бюджет России не превышает военный бюджет Великобритании, с той только разницей, что его люди разворовывают порядка 80% этой суммы. Поэтому я никогда не думал, что он захочет воевать открыто. До 24 февраля его действиям всегда находились объяснения, не уверен, что они были правдоподобными, но тем не менее. В 2014-м он отправил в Крым группу солдат в военной форме без знаков различия. Потом он отправил своих агентов-отравителей в Великобританию и заявил, что это туристы, приехавшие посмотреть на т.н. Солсберийский собор. Вот стиль его преступлений. Я не ожидал неприкрытого вторжения российской армии в соседнюю страну.

Euronews: Мы находимся в Брюсселе, в сердце Европейского Союза. Запад и, конечно, ЕС ввели множество санкций против России. Но работают ли они, как вы думаете?

Билл Браудер: Санкции работают, но не все секторы попали под ограничения. До 5 декабря, когда были введены ценовой потолок и частичное эмбарго, Москва зарабатывала миллиард долларов в день на продаже нефти и газа. До этого уже были заморожены резервы Центробанка, были заморожены активы олигархов, и это правильно. Но если Россия могла зарабатывать миллиард долларов в день и тратить эти деньги на убийство украинцев, то о какой эффективности может идти речь? Но сейчас западные страны сказали: "Никто не может покупать российскую нефть по цене выше 60 долларов за баррель, иначе мы запретим страхование танкеров". И экспорт российской нефти сократился на половину! Посмотрим, надолго ли это.

"РОССИЙСКИЕ ОЛИГАРХИ – ВЫМИРАЮЩИЙ ВИД"

Euronews: В прошлом ваша работа заключалась в разоблачении коррумпированных олигархов. На них как-то отразились санкции?

Билл Браудер: Конечно. С олигархами покончено. Теперь это вымирающий вид. Они не могут открывать банковские счета нигде в мире. Они не могут путешествовать. Они не могут вести бизнес. Раньше каждый ювелир, каждый консьерж раскланивался перед ними, и они чувствовали себя самыми важными персонами в мире. Теперь они токсичны, радиоактивны. Никто не хочет иметь с ними дело.

Euronews: А как насчет будущего России и отношений между Россией и Западом, Европейским союзом?

Я думаю, Владимир Путин лишил Россию будущего, по крайней мере на ближайшие 30 лет. Его страна превратилась в изгоя, Россию называют террористическим государством. Война должна прекратиться, следующие этапы – это выплата репараций и приход к власти демократического правительства. Только после этого мы сможем снова вести диалог с Россией, как прежде. Билл Браудер Финансист, глава инвестиционного фонда Hermitage Capital

Euronews: Что бы вы сказали Путину?

Билл Браудер: Освободите своё кресло сами, пока Запад и ваш собственный народ не заставили вас уйти.