Юный француз Лиссандро одержал победу на "Детском Евровидении"

Франция выиграла 20-й конкурс песни "Детское Евровидение". Вторую победу за последние три года стране принес 13-летний Лиссандро.

Мальчик очаровал миллионы зрителей по всему миру исполнением песни "Oh Maman!", набрав впечатляющие 203 балла.

"Детское Евровидение" состоялось в Ереване: представительница Армении победила в 2021 году.

На этот раз Армения заняла второе место, третье досталось юной певице из Грузии.