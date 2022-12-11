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мир

Зеленский: "Энергетика сегодня - ключевое"

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 Михаил Саленков
Президент Украины заявил, что около 1,5 млн человек в Одесской области остались без света после российских ударов
Президент Украины заявил, что около 1,5 млн человек в Одесской области остались без света после российских ударов   -   Авторское право  Andrew Kravchenko/AP

Вооруженные силы Украины накануне отразили наступление российской армии в Луганской и Донецкой областях, сообщает Генштаб ВСУ. 

По данным Минобороны РФ, на краснолиманском направлении российские войска заняли "более выгодные рубежи", вытеснив ВСУ из укрепленных опорных пунктов.

Россия продолжает наносить удары по энергетическим объектам Украины. По словам украинского президента Владимира Зеленского, "более полутора миллионов человек в Одесской области остались без света".

Ключевое сегодня – энергетика. Очень сложная ситуация в Одесской области. После ночного удара иранскими дронами Одесса и другие города и села региона в темноте.
Владимир Зеленский
президент Украины

В энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит мощности. В разных регионах страны действуют графики отключения электроэнергии.

Власти Норвегии приняли решение оказать помощь Киеву в восстановлении энергетической системы страны на сумму 100 миллионов долларов.