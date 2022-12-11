Перу: Дина Болуарте назначила новый кабинет министров

Перу: Дина Болуарте назначила новый кабинет министровКомментарии
Президент Перу Дина Болуарте утвердила новый состав правительства. Первая женщина на посту главы страны, занявшая эту должность на прошлой неделе после отставки Педро Кастильо, выбрала 17 министров: в субботу они приняли присягу и пообещали не брать взяток. Премьером стал бывший прокурор по антикоррупционным делам Педро Ангуло Арана.
В прошлую среду предшественник Дины Болуарте Педро Кастильо — перед началом заседания парламента, где должен был обсуждаться вопрос о его импичменте в связи с обвинениями в коррупции — объявил о роспуске законодательного органа, предложил провести новые выборы и ввел в стране комендантский час. Парламент объявил ему импичмент, Педро Кастильо был арестован и обвинен в мятеже. Пост президента Перу заняла вице-президент страны Дина Болуарте.
С этого момента сторонники Педро Кастильо в знак протеста блокируют дороги, вступают в стычки с полицией и призывают власти провести новые выборы, а Дину Болуарте — уйти в отставку..