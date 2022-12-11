Косово: выборы перенесены на апрель

Президент Косова Вьоса Османи сообщила о переносе с декабря на апрель выборов глав нескольких северных муниципалитетов, где проживает большое количество этнических сербов.

Они заявили, что намерены бойкотировать выборы, необходимость в проведении которых возникла на фоне нового обострения конфликта между Сербией и Косовым. Сообщается о перестрелках с полицией. Крупнейшие дороги региона заблокированы протестующими.

“Я предложила на встрече перенести выборы в этих муниципалитетах. Мы обсудили наиболее подходящую дату их проведения и согласились, что лучше всего отложить голосование до апреля 2023 года”. Вьоса Османи президент Косова

Президент Сербии Александр Вучичзаявил, что направит официальный запрос командованию миссии НАТО KFOR о вводе контингента сербской полиции и армии в Косово в соответствии с резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН. При этом он сразу предположил, что запрос скорее всего будет отклонен.