Косово: выборы перенесены на апрель

Косово: выборы перенесены на апрельКомментарии
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Президент Косова Вьоса Османи сообщила о переносе с декабря на апрель выборов глав нескольких северных муниципалитетов, где проживает большое количество этнических сербов.
Они заявили, что намерены бойкотировать выборы, необходимость в проведении которых возникла на фоне нового обострения конфликта между Сербией и Косовым. Сообщается о перестрелках с полицией. Крупнейшие дороги региона заблокированы протестующими.
Президент Сербии Александр Вучичзаявил, что направит официальный запрос командованию миссии НАТО KFOR о вводе контингента сербской полиции и армии в Косово в соответствии с резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН. При этом он сразу предположил, что запрос скорее всего будет отклонен.