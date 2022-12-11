Депутат Европарламента: "докопаться до сути — в наших общих интересах"

Вице-президента Европарламента гречанку Еву Кайли и еще трех человек заключили под стражу в Бельгии. Как пишет AFP, их обвиняют в коррупционных связях с Катаром.

По информации агентства, при обыске по 16 адресам правоохранители изъяли около 600 тысяч евро наличными.

"Очевидно, что если нас — депутатов Европарламента и других политиков — можно купить, заставить говорить определенные вещи, голосовать определенным образом, то это наносит огромный ущерб Евросоюзу. Это позор, и это делает Европу слабее. Поэтому докопаться до сути и принять правила для того, чтобы такие вещи больше никогда не повторялись, — в наших общих интересах. То, что произошло, очень и очень неправильно, и нам предстоит большая работа по возмещению ущерба", — считает депутат Европарламента от Дании Нильс Фульсанг.

Еву Кайли лишили депутатской неприкосновенности, так как она "была поймана с поличным", пояснил источник AFP. Её будут судить по бельгийским законам.

"Я считаю, что Евросоюзу следует серьезно задуматься над этими вопросами и подготовиться к подобным ситуациям в будущем, предложив какое-то собственное законодательство для урегулирования подобных ситуаций. ЕС нужно более близко и гарантированно сотрудничать с властями государств-членов блока", — говорит эксперт по международному и европейскому законодательству Тамас Латтманн.