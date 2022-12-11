Вице-председатель Европарламента заключена под стражу

Вице-президент Европарламента гречанка Ева Кайли и еще трое человек были обвинены и заключены под стражу в воскресенье в Бельгии по делу о подозреваемых коррупционных связях с Катаром в рамках этого института ЕС, указал AFP судебный источник.

Федеральная прокуратура, со соей стороны, открыто не назвала имен, сообщая о предварительном задержании четырех из шести человек, арестованных за последние 48 часов.

Четыре человека были заключены в тюрьму после того, как следственный судья Брюсселя предъявил им обвинение в «принадлежности к преступной организации, отмывании денег и коррупции», говорится в пресс-релизе федеральной прокуратуры. Два других человека были освобождены судьей.

По словам анонимного источника в суде, близкого к делу, Ева Кайли является одной из этих четырех заключенных.

Она не могла воспользоваться своей депутатской неприкосновенностью, поскольку была поймана в пятницу «на месте преступления», пояснил тот же источник.

Этот источник подтвердил сообщения прессы о том, что у г-жи Кайли были найдены «мешки с банкнотами» в пятницу вечером, когда ее арестовала бельгийская полиция.

Федеральная прокуратура также сообщила, что в субботу вечером в доме второго депутата Европарламента прошел обыск. Дом самой Кайли в Брюсселе был обыскан в пятницу.

По сообщениям бельгийских СМИ, этим вторым евродепутатом мог быть социал-демократ Марк Тарабелла.

Как говорится в сообщении прокуратуры, «подозревается выплата крупных сумм денег или предложение значительных подарков третьим лицам, имеющим политическое и/или стратегическое положение, позволяющее в Европейском парламенте влиять на решения» этого учреждения.

В субботу вечером председатель Европарламента, Роберта Метсола (Мальта), лишила Кайли всех ее представительских функций, в том числе представления интересов ЕП в ближневосточном регионе.

Левые депутаты Европарламента, в том числе эколог Филипп Ламбертс от имени группы "зеленых" в Европейском парламенте, в пятницу вечером потребовали отставки госпожи Кайли, уже исключенной из Греческой социалистической партии.