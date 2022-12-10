English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

мир

Награждение нобелевских лауреатов в Стокгольме

Access to the comments Комментарии
 Вероника Доваль
Награждение нобелевских лауреатов
Награждение нобелевских лауреатов   -   Авторское право  Christine Olsson/TT via AP

Церемония чествования одиннадцати нобелевских лауреатов прошла в субботу в Филармонии Стокгольма. Победители в научных номинациях, а также в области литературы и экономики получили почетные дипломы и золотые медали из рук короля Швеции Карла ХVI Густава. Сразу после церемонии награды были выставлены в витринах одного из залов ратуши города для обозрения, но Нобелевский фонд вернет их обладателям в ближайшие дни.