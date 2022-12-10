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Перу

Новый президент Перу приняла парад

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 Euronews
Сторонники смещённого президента Перу вышли на улицы
Сторонники смещённого президента Перу вышли на улицы   -   Авторское право  Fernando Vergara/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Новый президент Перу Дина Болуарте принимает парад в день Национальных вооружённых сил. Это её первое большое событие в должности: в среду экс-президенту Педро Кастильо был объявлен импичмент. Глава государства пытался распустить Конгресс и объявить чрезвычайное положение, но военные встали на сторону парламентариев. Кастильо был задержан, его обвиняют в коррупции и попытке переворота. Присягу главы государства приняла вице-президент Дина Болуарте, ставшая, таким образом, первой в истории женщиной во главе Перу. Сторонники Кастильо вышли на улицы, произошли столкновения и беспорядки.