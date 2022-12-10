Лауреаты Нобелевской премии мира: "разорвать круг безнаказанности" автократов

В Осло состоялась церемония вручения Нобелевской премии мира. Её лауреатами в этом году стали основатель белорусского правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, российское общество «Мемориал», а также украинский «Центр гражданских свобод». Нобелевский комитет отметил, что они демонстрируют значение гражданского общества для мира и демократии.

О мире и ответственности за войну говорила накануне церемонии и председатель «Центра гражданских свобод» Александра Матвийчук:

«Мы должны разорвать круг безнаказанности. Мы должны создать международный трибунал и привлечь Путина, Лукашенко и других военных преступников к ответственности, не только ради украинцев, но и ради других стран мира».

Председатель «Мемориала» Ян Рачинский в своей нобелевской лекции назвал символическим присуждение премии правозащитникам из трёх стран. По его словам, это показывает, что государственные границы не могут и не должны разделять гражданское общество.

От имени Алеся Беляцкого, который находится в заключении на родине, выступила его супруга Наталья Пинчук. Она процитировала его заявления о гражданских свободах, о диктатуре и передала призыв к миру.