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мир

Суд Гонконга приговорил к длительному тюремному сроку миллиардера Джимми Лая

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 Андрей Позняков
Джимми Лай
Джимми Лай   -   Авторское право  Kin Cheung/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

Окружной суд Гонконга приговорил миллиардера Джимми Лая к 5 годам и 9 месяцам заключения по делу о мошенничестве. Его осудили за размещение консалтинговой фирмы в офисе медиакомпании Next Digital. Защита настаивает, что это делалось для удобства. Следствие считает это умышленным сокрытием бизнеса.

Это не первое уголовное дело против Джимми Лая. Ранее его приговорили к 20 месяцам тюрьмы по обвинению в организации беспорядков.