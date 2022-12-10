Столкновения и беспорядки в Греции

В Греции не прекращаются массовые погромы и беспорядки, организованные цыганами. В понедельник полицейский выстрелил в 16-летнего рома, который не оплатил счёт на автозаправке. Раненый находится в отделении интенсивной терапии. Страж порядка заключён под домашний арест. По его словам, водитель-подросток вёл себя чрезвычайно агрессивно.

Полиция задержала несколько человек, которых называют организаторами погромов; в то же время действия греческих властей по противодействию беспорядков подвергаются критике как "нерешительные".