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Греция

Столкновения и беспорядки в Греции

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 Euronews
Беспорядки в Греции не прекращаются с понедельника
Беспорядки в Греции не прекращаются с понедельника   -   Авторское право  Giannis Papanikos/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

В Греции не прекращаются массовые погромы и беспорядки, организованные цыганами. В понедельник полицейский выстрелил в 16-летнего рома, который не оплатил счёт на автозаправке. Раненый находится в отделении интенсивной терапии. Страж порядка заключён под домашний арест. По его словам, водитель-подросток вёл себя чрезвычайно агрессивно.

Полиция задержала несколько человек, которых называют организаторами погромов; в то же время действия греческих властей по противодействию беспорядков подвергаются критике как "нерешительные".