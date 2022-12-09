Сборная Хорватии по пенальти выиграла у Бразилии и вышла в полуфинал ЧМ в Катаре

Первым полуфиналистом Чемпионата мира по футболу в Катаре стала сборная Хорватии. Основное время ее четвертьфинального матча с командой Бразилии завершилось вничью - 0:0.

В дополнительное Неймар вывел бразильцев вперед, но затем Бруно Петкович сравнял счет.

В серии пенальти удачливее были хорваты, победившие со счетом 4:2.

В полуфинале сборная Хорватии сыграет с победителем матча между командами Нидерландов и Аргентины.