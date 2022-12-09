Сборная Хорватии по пенальти выиграла у Бразилии и вышла в полуфинал ЧМ в Катаре

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Сборная Хорватии по пенальти выиграла у Бразилии и вышла в полуфинал ЧМ в КатареКомментарии
Euronews
Авторское право AP Photo/Manu Fernandez-
Первым полуфиналистом Чемпионата мира по футболу в Катаре стала сборная Хорватии. Основное время ее четвертьфинального матча с командой Бразилии завершилось вничью - 0:0.
В дополнительное Неймар вывел бразильцев вперед, но затем Бруно Петкович сравнял счет.
В серии пенальти удачливее были хорваты, победившие со счетом 4:2.
В полуфинале сборная Хорватии сыграет с победителем матча между командами Нидерландов и Аргентины.