Энтони Блинкен уверен, что НАТО расширится уже скоро

Процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО будет вскоре завершён: об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его убеждению, препятствия на этом пути удастся преодолеть.

Энтони Блинкен, госсекретарь США:

"Важно, прежде всего, взглянуть на это в перспективе. Когда речь идёт о присоединении новых членов, в данном случае Финляндии и Швеции, — процесс ещё никогда не шёл так быстро. Все 30 союзников подписали протокол о присоединении и 28 из 30 ратифицировали его. И мы работаем над тем, чтобы его ратифицировали Турция и Венгрия. Я убеждён, основываясь на всём, что я знаю, что скоро мы сможем официально назвать обе страны своими союзниками".

В Венгрии две недели назад сообщили, что парламент рассмотрит вопрос о ратификации в начале следующего года.

Главным же препятствием остаётся позиция Турции, которая обвиняет Швецию в предоставлении убежища активистам курдских организаций, которые Анкара называет террористическими.

В середине ноября шведский парламент одобрил изменения в конституции, которые должны ужесточить антитеррористическое законодательство.