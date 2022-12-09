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Саудовская Аравия

"Новая эра" отношений между Китаем и Саудовской Аравией

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 Euronews
Китайскому лидеру оказали торжественный приём
Китайскому лидеру оказали торжественный приём   -   Авторское право  Untitled/AP

Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о "новой эре" отношений между Китаем и Саудовской Аравией. Китайская делегация заключила в Эр-Рияде несколько десятков соглашений о сотрудничестве и контрактов в самых различных областях деятельности, на сумму около 30 миллиардов долларов. Китайского руководителя встречали в Аравии с большим почётом. Западные аналитики отметили резкий контраст по сравнения с весьма сдержанным приёмом, оказанным этим летом Джо Байдену. В США не скрывают опасений по поводу растущего влияния Китая в ближневосточном регионе.