Херман ван Ромпёй: "При распаде Евросоюза мир окажется под угрозой"

10 декабря 2012 года единогласным решением Норвежского Нобелевского комитета премия мира была присуждена Евросоюзу "за вклад в укрепление мира и примирения, демократии и прав человека в Европе".

С тех пор ЕС столкнулся с экономическим кризисом, жёсткими мерами экономии, социальными волнениями и пандемией, которая унесла жизни более двух миллионов человек на континенте.

Война в Украине - новое испытание, она подрывает основы многосторонней системы. Европейцы, мечтавшие о мирном континенте, становятся свидетелями кардинальных изменений в глобальном балансе сил, которые могут навсегда изменить положение дел.

В серии эксклюзивных интервью Euronews предложил европейским лидерам высказать своё мнение о наиболее серьёзных ошибках прошлого, а также о главных вызовах будущего в надежде выяснить: куда нам двигаться дальше?

"Евросоюз - это самый большой проект в истории Европы, - сказал Херман Ван Ромпей, первый постоянный председатель Европейского Совета. - Поэтому, когда происходит то, что вы называете "распадом ЕС"... мир оказывается под угрозой".

В 2012 году Европа была охвачена кризисом евро, из-за мер жёсткой экономии во многих европейских столицах вспыхнули протесты.

"В то время аналитики предсказывали крах евро, выход Греции из еврозоны. Этого не произошло. Наоборот, сейчас все больше стран присоединяются к евро, - пояснил бывший председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Дурран Баррозу. - И это показало огромную устойчивость Евросоюза", - добавил он.

"Думаю, если бы не Европа, мы бы все шли своим "собственным" путем, - пояснила Роберта Метсола, президент Европарламента. - Инстинкт всегда направлен на то, чтобы закрыть границы, сосредоточиться на себе. Но если мы и вынесли урок, так это то, что вместе мы намного сильнее. Мы должны бороться за это. Нам нужно защищать ЕС, и самое главное - мы должны объяснить это", - добавила Метсола.

"Тысячи лет... войны между странами в Европе, а после создания Евросоюза - более семи десятилетий мира. Почему?, - спрашивает себя бывший председатель Европарламента Мартин Шульц. - Потому что мы создали структуру, в которой война между странами-членами невозможна".

Полное эксклюзивное интервью Euronews - в телеэфире и на видео.