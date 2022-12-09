Власти Нидерландов "намерены официально извиниться за рабство"

Власти Нидерландов готовятся принести официальные извинения за рабство колониальной эпохи, сообщают СМИ Нидерландов.

Церемония извинения запланирована на 19 декабря, в ней примут участие несколько министров в разных странах, которые когда-то были колониями Нидерландов. Премьер страны Марк Рютте пока не подтвердил эту информацию.

Голландская империя возникла в 16 веке, и некоторые её части сохранились до периода деколонизации после Второй мировой войны. По данным Лейденского университета, страна продала в рабство от 550 до 600 тысяч жителей стран Африки.

Некоторые правозащитные организации в бывших голландских колониях, таких как современный Суринам в Южной Америке и некоторые островные страны Карибского бассейна, подвергли критике "произвольно выбранную" дату 19 декабря, сетуя на то, что власти не посоветовались с ними по поводу даты.

Неправительственные организации предпочли бы публикацию официальных извинений 1 июля 2023 года, - этот день совпадет со 150-летием окончания рабства в бывших голландских колониях.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил в четверг после встречи с представителями нескольких НПО, что 19 декабря состоится "важная встреча" по этому вопросу. Рютте не уточнил, будут ли принесены официальные извинения.

Йохан Рузер, председатель Суринамского комитета национальной памяти, сказал журналистам, что Рютте выбрал дату из-за "политической ситуации" в Нидерландах, ссылаясь на давление со стороны крайне правых, которые выступают против подобных извинений.

Премьер-министр Нидерландов назвал утечку информации в СМИ "крайне прискорбной". Как пояснил Рютте, его правительство хотело назначить мероприятие на эту дату, чтобы обеспечить его "успех", сообщает голландское агентство ANP.

В последние годы Нидерланды всё больше признают наследие своего колониального прошлого и роль страны в "развитии" рабства. В прошлом году Амстердам официально уже приносил извинения за свою роль в торговле рабами.

Работорговля позволила сделать возможным финансирование голандского "золотого века", периода процветания и экономически выгодной морской торговли в 16 и 17 веках.

В 18 веке, в эпоху бурного роста объёмов работорговли, в некоторые годы из Африки в США и Карибский бассейн переправляли более 100 000 рабов. В этот период французы и англичане перехватили пальму первенства в трансатлантической работорговоле у Голландской республики. Для голландцев торговля людьми стала представляться не очень прибыльной отраслью экономики. В основном это было связано с высокой смертностью среди рабов: при пересечении Атлантического океана около 30% рабов умирали на борту кораблей.

В день отмены рабства, 1 июля 1863 года, около 35 тысяч рабов в Суринаме и 12 тысяч рабов на голландских островах Карибского бассейна стали свободными людьми.