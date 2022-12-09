В ЕС к 2030 году создадут водородный трубопровод

Тема строительства подводного водородного трубопровода доминировала на переговорах в Аликанте, где стартовал IX Европейско-Средиземноморский саммит. На полях форума лидеры Испании, Франции и Португалии внесли последние штрихи в амбициозный проект H2Med , который поддерживает Еврокомиссия.

Премьер-министр Испании Педро Санчес рассказал о деталях плана:

"H2MED, который будет введен в эксплуатацию к концу десятилетия, обеспечит, как отметила глава Еврокомиссии 10% потребности Европы в водороде". "По трубопроводу будет поставляться до 2 млн тонн водорода в год".

В октябре Испания, Франция и Португалия достигли соглашения по замене проекта газопровода Midcat через Пиренеи новым энергетическим коридором. Он позволит транспортировать водород из Испании во Францию.

Строительство трубопровода обойдется примерно в 2,5 млрд евро.