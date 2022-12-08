В РФ запретили суррогатное материнство для иностранцев

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете на услуги российских суррогатных матерей для иностранцев.

Документ был внесен в нижнюю палату в декабре прошлого года группой депутатов и сенаторов, в первом чтении его приняли в мае.

Текст предусматривает, что воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только граждане РФ - состоящие в браке или одинокие женщины, которые по медицинским показаниям не могут иметь детей.

Цель закона - запретить суррогатное материнство для иностранных граждан. Кто приезжает, мы с вами не знаем, куда детей увозят тоже не знаем. Это наши дети. Их могу вывозить для того, чтобы использовать на органы, в однополые семьи... Вячеслав Володин председатель Госдумы

По словам Володина, за последние несколько лет за границу было вывезено 45 000 младенцев, рожденных суррогатными матерями. Оборот суррогатного материнства, которое, по мнению Володина, является «большим нелегальным бизнесом», может превышать 2 млрд евро.

Толчком к его разработке послужили события января 2020 года, когда в московской квартире обнаружили несколько младенцев, один из которых был мёртв. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело о торговле людьми, впоследствии по нему были задержаны восемь человек – сотрудников репродуктивных клиник.

Закон вступит в силу со дню его официального опубликования.