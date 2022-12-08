Президент Кастильо обвинён в мятеже и помещён под арест

Помещённый накануне под арест президент Перу находится на базе полицейского спецназа в Лиме, сообщили в прокуратуре в четверг утром. Накануне заменившая его вице-президент Дина Болуарте принесла присягу перед Конгрессом в качестве главы государства.

Ранее в среду Педро Кастильо объявил о роспуске парламента, который пытался сместить его. Но манёвр не удался, представители самых разных политических сил квалифицировали его как "государственный переворот".

Прокуратура поместила президента под арест, где он, как ожидается, будет находиться 15 дней. В президентском дворце в среду вечером был проведён обыск.

В отношении Педро Кастильо, руководившего страной без малого полтора года, начато расследование по обвинению в "мятеже", в дополнение к шести другим делам по обвинению в коррупции и торговле влиянием. По информации газеты "Комерсио", ему грозит лишение свободы сроком от 10 до 20 лет.

Эта попытка перуанского парламента объявить президенту импичмент стала третьей, напоминают обозреватели. Педро Кастьльо вступил в должность с низким уровнем поддержки, у него не было политической партии, ему было трудно сформировать кабинет министров.