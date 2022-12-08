На Netflix вышли первые серии документального фильма "Гарри и Меган"

Грустный принц Гарри едет в такси, а Меган Маркл фотографируется с полотенцем на голове: на Netflix вышли первые три серии документального фильма "Гарри и Меган". В нем пара, которая два года назад отказалась от титула и переехала в США, обещает рассказать "всю правду" о своем отдалении от британской королевской семьи.

В сериале домашние видео Гарри и Меган перемежаются с интервью. В них пара обвиняет прессу во вмешательстве в личную жизнь и рассуждает о расизме.

Обвинения Букингемского дворца в расизме не прекращаются уже много месяцев: последний инцидент произошел на прошлой неделе, когда высокопоставленная придворная дама начала расспрашивать темнокожую гостью дворца о том, из какой части Африки она родом. Та ответила, что она гражданка Великобритании.

Британские журналисты отмечают, что, несмотря на шум вокруг фильма, в первых его сериях пара не сказала ничего сенсационного, и указывают на некорректное использование части изображений. Так многие видеоряды, на которых репортеры якобы преследуют пару, на самом деле, были сняты в других местах, а некоторые фотографии папарацци взяты из фотобанков.