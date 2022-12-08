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мир

Индонезия досрочно освободила организатора теракта на Бали

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 Yulia Gritsay
Умар Патек после заседания суда. Джакарта, Индонезия. 31 мая 2012.
Умар Патек после заседания суда. Джакарта, Индонезия. 31 мая 2012.   -   Авторское право  AP Photo

Власти Индонезии досрочно выпустили на свободу одного из организаторов теракта на острове Бали. В 2002 году Умар Патек изготовил бомбу, которая разорвалась в центре популярного среди иностранных туристов курорта. Погибли 202 человека, 88 среди них были австралийцами.

Решение сократить преступнику срок вызвало в Австралии волну гнева.

"Этот человек находился в индонезийской системе правосудия. Мое личное мнение: его действия непростительны и совершенно отвратительны. Но мы не контролируем индонезийскую систему правосудия, так устроен этот мир. Могу прост о сказать, что все австралийцы сегодня должны думать о тех семьях и сообществах. То, что произошло на Бали, было трагедией и одним из самых страшных террористических актов в истории Австралии", — заявила министр внутренних дел Австралии Клэр О'Нил.

Умара Патека задержали в Пакистане, через десять лет после теракта. Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы, из которых мужчина провел в тюрьме лишь половину.

Власти Австралии призвали Индонезию продолжать наблюдение за бывшим заключенным. В Джакарте ответили, что 55-летний Умар Патек полностью исправился и с его помощью будут пытаться заставить других экстремистов отказаться от террористических идей.