Дело "рейхсбюргеров": в Германии не исключают новых арестов и обысков

В Германии органы безопасности не исключают новых обысков и арестов по делу правых экстремистов. Так называемые "рейхсбюргеры", как утверждается, планировали свергнуть государственный строй насильственным путем.

Среди предполагаемых участников террористической сети оказались военные, стражи порядка и экс-депутат бундестага. Крупные полицейские операции прошли в Германии, Австрии и Италии.

Хольгер Мюнх, руководитель Федерального ведомства по уголовным делам:

"Количество людей, которые находятся в статусе обвиняемых, а мы и генпрокурор, предполагаем, что они являются членами террористической организации или ее сторонниками, на сегодняшний день составляет 54 человека. Вчера обнаружились еще двое. Мы выявили и других лиц, статус которых по отношению к данной группе мы пока точно не знаем. Вполне возможно, что число задержанных еще вырастет".

По данным властей, в операции были задействованы более 3000 сотрудников правоохранительных органов в 11 федеральных землях. Среди задержанных оказалась гражданка России.