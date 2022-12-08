"Быть в Шенгене престижно": жители Болгарии говорят о решении ЕС

Жители Болгарии огорчены отказом совета глав европейских МВД принять страну в Шенгенскую зону. В четверг к безвизовому пространству, наконец, позволили присоединиться Хорватии, но заявки Болгарии и Румынии вновь оказались отклонены.

На улицах Софии об этом говорят так:

— Аргументы стран, которые не хотят видеть нас в Шенгене, связаны с их внутренними политическими проблемами, возникшими из-за потоков миграции.

— Если в Европе говорят, что мы не готовы, это может быть так. Но меня больше всего беспокоит то, что Болгария и Румыния — единственные члены Евросоюза, которых не принимают. Быть в Шенгене престижно.

— Я не знаю, что такое Шенген, потому что СМИ не объясняют людям, что это такое, какие у него есть плюсы и минусы. Не знаю, о каком Шенгене они говорят.

Прием Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону заблокировали Австрия и Нидерланды. Там опасаются, что болгарские и румынские пограничники будут за взятки пропускать нелегальных мигрантов в Европу.