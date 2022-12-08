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Объединенные Арабские Эмираты
Срочная новость

Виктора Бута обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер в Абу-Даби

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 Euronews
Отбывавший 25-летний тюремный срок в США россиянин В.Бут, известный как "оружейный барон", обменен на осуждённую в РФ на 9 лет колонии баскетболистку из США Б.Грайнер
Отбывавший 25-летний тюремный срок в США россиянин В.Бут, известный как "оружейный барон", обменен на осуждённую в РФ на 9 лет колонии баскетболистку из США Б.Грайнер   -   Авторское право  Alexander Zemlianichenko / The AP

Россиянин Виктор Бут обменян на баскетболистку Бриттни Грайнер в аэропорту столицы ОАЭ, Абу-Даби, сообщили в МИД РФ.

Россиянин возвращается в Россию, поведя в американской тюрьме около 10 лет.  Спецслужбы США считают Бута "одним из крупнейших нелегальных торговцев оружием в мире". Виктор Бут был осуждён судом США на 25 лет тюрьмы. Он стал прототипом героя американского блокбастера "Оружейный барон" (2005), в котором его образ воплотил на экране Николас Кейдж.

Баскетболистка Бриттни Грайнер была арестована в московском аэропорту "Шереметьево" после обнаружения у неё электронных сигарет с небольшим количеством гашишного масла. Российским судом она была осуждена на  9 лет колонии общего режима и 25 октября отправлена в колонию номер 1 УФСИН РФ для отбывания наказания.

Как рассказал ТАСС вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, "Бут и Грайнер перед процедурой обмена были помилованы, а потому нет необходимости в отбытии ими наказания на территории своих стран".