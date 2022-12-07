WWF: цель — восстановить глобальные экосистемы к 2030 году

7 декабря, через месяц после климатического саммита COP27, в Канаде стартовал COP15 — конференция, в рамках которой представители 196 стран обсуждают вопросы сохранения на планете биоразнообразия.

Сегодня эти вопросы стоят особенно остро: по данным последнего доклада Всемирного фонда дикой природы, с 1970-го года популяции диких животных сократились в среднем на 69%. В организации отмечают, что такой высокий темп — результат деятельности человека.

Чтобы предотвратить новое массовое вымирание видов — уже шестое в глобальной истории — необходимо защищать и море, и сушу, подчеркивают в фонде.

"Крайне важно сохранить среды обитания, существующие в природе. Цель — в том, чтобы сохранить 30% суши и столько же пресноводных озер и океанов, восстановить глобальные экосистемы к 2030 году. До этого момента осталось всего восемь лет. Это наша главная цель", — говорит директор по охране природы Всемирного фонда дикой природы Джен Хэкинг.

Стратегия, в рамках которой планируется сохранить 30% суши и мирового океана, была разработана в прошлом году и известна как "30 на 30". Придерживаться её должны не только ученые, но и обычные люди, считают во Всемирном фонде дикой природы.

"Вы можете не верить, что это спасет слона в Африке, но сократите количество пищевых отходов: не слишком ли много мы покупаем? Не слишком ли много выбрасываем? А рестораны не выбрасывают слишком много? Есть доказательства того, что мы, вероятно, могли бы сократить наши пищевые отходы наполовину. Вы думаете: ну как это может спасти слона в Африке? Это позволит не вырубать лишний гектар леса для производства пальмового масла", — продолжает Джен Хэкинг.

Конференция COP15 продлится две недели и завершится 19 декабря.