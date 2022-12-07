Российские власти, вероятно, готовят новоую волну мобилизации - Институт изучения войны

Россия в последнее время начала расширять оборонительные позиции вдоль границы с Украиной и в глубине Белгородской области. Об этом говорится в последнем докладе разведки министерства обороны Великобритании.

Там добавляют, что сообщения о рытье траншей в Белгороде, поступают как минимум с апреля 2022 года, но конструкции, появившиеся сейчас, вероятно, представляют собой более сложные системы, предназначенные для отражения механизированного нападения.

Институт изучения войны сообщает, что Белгородская и Курская области объявили о формировании отрядов территориальной обороны, подвергая многих гражданских лиц опасности войны под абсурдным предлогом об угрозе украинского наземного нападения на приграничные регионы России.

Министерство обороны Великобритании утверждает, что недостаток стратегической оценки - одна из критических слабых сторон центральной российской правительственной архитектуры: о чем свидетельствует первоначальное решение России вторгнуться в Украину. Беспристрастный официальный анализ почти наверняка часто нивелируется тенденцией к групповому мышлению и политически целесообразным выводам.

Существует реальная возможность того, что российские власти продвигают оборонительные приготовления на международно признанной территории России для разжигания патриотических чувств.

Эксперты добавляют: Кремль, похоже, отходит от ограниченных сообщений о войне, которые он использовал, чтобы снизить обеспокоенность широкой российской общественности по поводу войны. Вероятно, это делается в попытке подготовить людей к будущим волнам мобилизации.

Российское МО может одновременно обучать только около 130 000 призывников в течение двухгодичного цикла призыва в мирное время и мучительно боролось за то, чтобы подготовить большее количество мобилизованных мужчин за более короткий период.

Президент России Владимир Путин также усиливает меры по предотвращению жалоб мобилизованных мужчин и их семей на проблемы, связанные с мобилизацией.

Например, Путин подписал закон о запрете митингов в правительственных зданиях, университетах, школах, больницах, портах, вокзалах, церквях и аэропортах - вероятно, для подавления беспорядков и протестов среди мобилизованных мужчин и их семей.